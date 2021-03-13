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Роскосмос опубликовал фото нового дизайна ракеты «Союз-2»

Тамара Астапенкова
10:59 13.03.2021
Вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания, ракета представлена в бело-синей гамме.
Роскосмос опубликовал фото нового дизайна ракеты «Союз-2»
© Фото: Роскосмос
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В субботу, 13 марта, Роскосмос опубликовал на своем сайте фотографии ракеты «Союз-2», которая представлена в новом дизайне.

«Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для нее дизайне», - сообщили в госкорпорации.

© Роскосмос

Вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания, ракета представлена в бело-синей гамме. Как сообщили в Роскосмосе, источником вдохновения для нового дизайна стал прототип ракеты-носителя «Восток», который стоит на ВДНХ. Именно на «Востоке» с космодрома Байконур 60 лет назад в космический полет отправился первый космонавт планеты Юрий Гагарин.  

«Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит «стандартный» белый цвет. В остальном - оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый», - сообщили в Роскосмосе.

С космодрома Байконур 20 марта 2021 года в 09:07 по московскому времени запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и 38 космическими аппаратами на борту.

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