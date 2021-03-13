«Я пытался ему помочь»: народный артист РФ Евгений Герасимов рассказал о последних днях Стахана Рахимова

Стахан Рахимов в последнее время очень сильно болел. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал народный артист России, депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов.

По его словам, у эстрадного певца было множество различных проблем со здоровьем. Каких именно, он не уточнил.

«Уже он давно болел. Возможно, частично и коронавирус. Но у него было много болезней, причем самые неприятные», - заявил Герасимов.

Актер рассказал, что пытался помочь Рахимову. И врачи, отметил Герасимов, сделали все, что могли.

«В Боткинскую больницу его отвезли, старались сделать все, что могли. Но, к сожалению, так», - сказал он.

Герасимов назвал Рахимова потрясающим певцом, человеком и гражданином.

«Сколько они счастья со своей супругой дали людям, зрителям», - подчеркнул артист.

О смерти Стахана Рахимова стало известно в субботу, 13 марта. Он скончался накануне. Причины смерти пока не известны. Ровно 40 дней назад из жизни ушла супруга певца, с которой они прожили более 60 лет.