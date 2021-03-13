Космонавт рассказал, какие сны снятся в невесомости

Простых людей очень часто интересует вопрос о том, как спят космонавты в невесомости. Об этом рассказал участник 64-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) Сергей Кудь-Сверчков.

«Мы спим так же, как и бодрствуем - не стоя, не вверх ногами, а просто висим в невесомости. Для безопасности и комфорта спим (т.е. висим во сне) мы в спальных мешках в каютах», - написал космонавт на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом он добавил, что постоянная вентиляция обеспечивает поток свежего воздуха для дыхания, когда космонавты неподвижны. Спальный же мешок, по словам Кудь-Сверчоква, обеспечивает комфортный тепловой режим, а также удерживает участников полета на месте.

«Первые дни было очень непривычно засыпать, не ощущая прикосновения постели и подушки к спине и голове. Конечно, со временем ко всему привыкаешь», - подчеркнул космонавт.

Специалист также рассказал, что в космосе снятся сны. При этом они, уверяет Сергей Кудь-Сверчков, ничем не отличаются от тех, что снятся на Земле.

«И эмоции, и красочность такие же земные», - поделился впечатлениями космонавт.

Ранее Сергей Кудь-Сверчков вместе с коллегой Сергеем Рыжиковым поздравили всех женщин нашей планеты с праздником 8 марта. Торжественное видеообращение, записанное на борту Международной космической станции, распространила пресс-служба Роскосмоса.