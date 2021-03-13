В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса

Власти Волгоградской области продлили ограничительные мероприятия на фоне пандемии коронавирусной инфекции до 31 марта. Соответствующее решение принял глава региона Андрей Бочаров. В области сохраняется запрет на работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00, обслуживать посетителей они могут только на вынос.

По-прежнему закрыты кинотеатры и театры, которые могут принимать не более 50 процентов зрителей. Не работают и детские комнаты развлечений. Для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, продлен режим самоизоляции, сообщает портал Novostivolgograda.

Кроме того, до 31 марта сохраняется масочно-перчаточный режим в местах массового скопления людей. Многие россияне скептически относятся к ношению масок и медицинских перчаток, заметил ранее доктор медицинских наук Борис Менделевич. Он также призвал не игнорировать антисептики.

Эксперт отметил, что руки остаются одним из самых распространенных путей попадания в организм коронавируса. Человек практически наверняка будет заражен, если на его руки попала инфекция. Врач посоветовал россиянам не забывать использовать антисептики, отдавая предпочтение санитайзерам на основе спирта. Вместе с тем эксперт порекомендовал использовать крема для рук, чтобы предотвратить разрушение кожи.