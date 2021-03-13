В Москве в феврале снизилась смертность от коронавируса

Летальность от COVID-19 как основной причины смерти в Москве на конец февраля 2021 года составила 2,57%. Об этом говорится в сообщении столичного Депздрава.

«Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет: 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83%, если учесть все случаи, где COVID-19 выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания», - объяснили в ведомстве.

В Департаменте здравоохранения Москвы добавили, что коронавирус стал главной или сопутствующей причиной смерти пациентов в российской столице в январе в 5 588 случаях, в феврале - в 3 113. Также сообщается, что как от основной причины от COVID-19 в январе умерли 5 038 человек, а в феврале - 2 340 человек.

«В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте, как при жизни, так и посмертно, по результатам патологоанатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус. Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные, случаи», - подчеркнули в ведомстве.

За все время пандемии в Москве было зарегистрировано 996 889 случаев заражения коронавирусом.