Физики обосновали способ путешествия по галактике менее чем за секунду

Европейские ученые создали теоретическую модель кротовой норы - гипотетической топологической особенности пространства-времени, представляющей собой «туннель» в пространстве.

Их американские коллеги рассчитали характеристики предполагаемой структуры, чтобы через нее мог пройти человек.

Результаты исследований представлены в журналах Physical Review Letters и Physical Review D.

В соответствии с теорией существования данного явления, кротовая нора, или червоточина, является отверстием, или трехмерной трубой, которая соединяет между собой изогнутое двумерное пространство. Считается, что через такой «туннель» можно путешествовать по галактике, во времени и даже между параллельными вселенными.

Теоретически существование червоточины в пространстве-времени не противоречит общей теорией относительности, однако в случае ее существования гравитационное притяжение вещества внутри привело бы к схлопыванию горловины в самом узком месте, в результате перемещение с одной стороны кротовой норы на другую было бы затруднено.

Европейские ученые создали модель червоточины, объединив элементы теории относительности с элементами квантовой теории и классической теории электродинамики. В своей модели они учли определенные элементарные частицы (электроны и их электрический заряд) как материю, которая должна пройти через кротовую нору. В итоге ученые смогли обосновать существование крошечных туннелей в пространстве-времени. Согласно выводам ученых, хотя электромагнитные волны также могут проходить через крошечные туннели в пространстве-времени, микроскопические червоточины, скорее всего, в естественной среде космического пространства для межзвездных путешествий не подходят.

Американские физики из Института перспективных исследований в Нью-Джерси и Принстонского университета, в свою очередь, построили модель кротовой дыры, через которую может пройти человек. При помощи теории струн исследователи обосновали возможность их существования уравнениями. По мнению авторов работы, такие червоточины напоминают заряженные черные дыры промежуточной массы. Сквозь такой «туннель» человек может путешествовать по галактике менее чем за секунду, стороннего наблюдателя это время обернется тысячами лет.

Физики подчеркнули, что в своей работе они не рассматривали вероятный механизм и условия образования подобных переходов.