Глава Роспотребнадзора допустила передачу нового типа птичьего гриппа среди людей

Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который в феврале был выявлен у нескольких россиян, вероятнее всего, мутирует и сможет передаваться от человека человеку. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», - приводит ТАСС слова Поповой.

Она добавила, что сейчас есть время подготовиться к такому сценарию, разработать тесты и вакцину. По словам Поповой, если все подготовленное не понадобится, то это будет «счастливый случай».

«Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», - отметила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова сказала, что выявление вируса птичьего гриппа у людей стало «открытием мирового уровня» и закономерным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора.

Первый случай заражения человека птичьим гриппом в России был зафиксирован 20 февраля. Ученые выделили генетический материал у семерых сотрудников российской птицефабрики, где в декабре 2020 года среди птиц произошла вспышка заражения.