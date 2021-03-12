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«Бесчеловечная санкционная политика»: РФ и Сирия потребовали от США прекратить дестабилизацию обстановки в республике

Иван Линдеманн
10:00 12.03.2021
Только восстановление контроля властей Сирии над всеми незаконно оккупированными США и их союзниками территориями и снятие санкций позволят урегулировать кризис и восстановить прочный мир.
«Бесчеловечная санкционная политика»: РФ и Сирия потребовали от США прекратить дестабилизацию обстановки в республике
© Фото: Anas Alkahrboutli, dpa, Globallookpress
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Межведомственные координационные штабы России и Сирии ведут целенаправленную работу по содействию сирийским гражданам в добровольном и безопасном возвращении на родину и восстановлению мирной жизни в республике. На сегодняшний день совместными усилиями удалось вернуть в места избранного проживания 2 227 006 сирийских граждан.

«Правительство Сирии, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, продолжает прилагать значительные усилия для обеспечения благоприятных условий возвращения сирийцев, урегулирования их статуса и скорейшей адаптации в обществе», - говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР.

Отмечается, что в Сирии организованы санитарно-эпидемиологические мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Также принимаются меры по обеспечению правопорядка и ликвидации террористической угрозы на подконтрольных законному правительству территориях. Ведется работа по восстановлению промышленности и сельского хозяйства, строительству объектов социальной инфраструктуры.

«Вместе с тем США и их союзники препятствуют стабилизации обстановки в стране. Незаконные антисирийские санкции продолжают «душить» арабскую республику. Американцы и их союзники, используя финансовые и политические рычаги, оказывают давление на международные организации, заставляя их «закрывать глаза» на тяжелые последствия введенных ими в отношении Сирии санкций и нарушения ее суверенитета. Такие шаги могут лишь привести к усугублению миграционного кризиса», - сказано в заявлении.

Критическим остается положение дел в лагерях для внутренне перемещенных лиц в оккупированных США районах. Отмечается фактическая утрата курдскими властями контроля над лагерем «Эль-Холь» в провинции Хасеке при одновременном усилении влияния «на местах» террористической организации ИГИЛ*. Обитатели лагеря, прежде всего дети, подвергаются радикализации. 

«Убеждены, что руководство всех стран чьи несовершеннолетние граждане находятся в «Эль-Холе» и других лагерях беженцев на северо-востоке страны, обязаны активизировать скоординированную деятельность правоохранительных структур, органов юстиции и правозащитных организаций по налаживанию процесса их возвращения на родину, как это делает Российская Федерация», - рассказали в межведомственном координационном штабе.

Россия и Сирия требуют от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее влияние на обстановку в республике, строго соблюдать международное право и принципы Организации Объединенных Наций. Только восстановление контроля властей Сирии над всеми незаконно оккупированными США и их союзниками территориями и снятие санкций позволят урегулировать кризис и восстановить прочный мир.

В межведомственном координационном штабе призвали все международное сообщество оказать давление на США в интересах противодействия проводимой ими в отношении Сирии бесчеловечной санкционной политики. Сирийскому народу необходимо предоставить реальную помощь для восстановления экономики и обеспечения достойных условий жизни.

Ранее в координационном штабе сообщили, что США снабжают оружием боевиков в Сирии. МИД САР потребовал в ООН защиты от ударов американской армии.

* ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ.

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