«Из России с любовью»: как итальянские специалисты готовятся к запуску производства «Спутника V» первыми в Европе

Италия стала первой страной Европейского союза, которая решила не покупать «Спутник V», а наладить выпуск препарата. Съемочная группа телеканала «Звезда» отправилась в тот самый город, где находится лаборатория, и мы одни из первых журналистов, кому удалось побывать внутри и узнать весь процесс производства вакцины.

«Городок Капонаго с невысокими домами, в 40 километрах от Милана, малоизвестный и тихий. Скоро он будет у всех на слуху, ведь здесь находится первый фармацевтический завод в Европе, который запустит наш «Спутник V» буквально на новый виток орбиты - Италия станет первой страной Евросоюза, где начнут производить российскую вакцину», - рассказала корреспондент «Звезды» Диана Сирази.

В Италии называют удачей подписанное с Российским фондом прямых инвестиций соглашение.

«Два месяца назад начали переговоры и, наконец, достигли контракта. Мы очень рады, что у нас есть все возможности производить большое количество вакцин», - заявил президент фармацевтической компании Adienne Pharma&Biotech Антонио Франческо Ди Наро.

По прогнозам итало-российской торговой палаты, до конца года в стране смогут выпустить около 10 миллионов доз российской вакцины. Осталось решить, когда поставят первые партии «Спутника V». Только после этого здесь развернут производство. Обещают, что к июлю. Пока же вакцинация в Италии идет медленно - срывы поставок от фармгиганта AstraZeneca привели к вакцинному кризису.

«Я бы поставил прививку, но нас не вакцинируют», - рассказал местный житель.

Другой заявил, что с радостью бы привился «Спутником V».

«Я слышал, что у нас будут производить «Спутник V». Если бы была возможность привиться им, я бы сделал это в эту же минуту», - отметил мужчина.

Рады российской вакцине и пожилые граждане Италии.

«Мне больше 80 лет, я долго ждал прививку. Мне поставили Pfizer лишь 4 дня назад. Если бы был «Спутник», я думаю, что выбрал бы эту вакцину, но я боюсь ждать», - подчеркнул житель Милана.

Только за последние сутки число заболевших в стране выросло на 25 тысяч, а прививку получили меньше 6% населения Италии. Новый глава правительства Марио Драги призывает ускорить вакцинацию. А бывший премьер Сильвио Берлускони, который сам родился и вырос в Милане, предлагает как можно скорее зарегистрировать нашу вакцину в Европе.

«Чрезвычайная санитарная ситуация может быть разрешена только при вакцинации большей части населения, и это должно быть сделано до лета. Наконец Pfizer подтвердил выполнение всех своих обязательств. Есть хорошие перспективы на использование других вакцин, а также российского «Спутника», который высоко оценивается специалистами», - заявил он.

Производство российской вакцины поможет решить проблему нехватки препаратов. Италия уже отметила печальный юбилей - ровно год с объявления национального локдауна. Но, кажется, за это время мало что изменилось.

«Оперный театр «Ла Скала» - визитная карточка северной Италии - закрыт уже год. Но город устал от локдауна и ограничений. Люди, которым нельзя снимать маски даже на открытом воздухе, все равно выходят на улицы и встречаются с друзьями, при этом соблюдая социальную дистанцию», - отметила Диана Сирази.

Кафе и бары снова закрыты. То, что происходит в Италии, без преувеличения можно назвать катастрофой. Милан находится в темно-оранжевой зоне, в городе - комендантский час.

«Мы стараемся не выходить после 10 вечера, если нет уважительной причины, можно получить штраф от 400 евро», - рассказали жители.

Но город не сдается. Такие общительные и активные итальянцы теперь по вечерам сидят дома, но верят, что скоро все изменится, ведь Россия готова помочь. Мы помогаем уже не в первый раз - наши военные и медики в Италии делились опытом, проводили дезинфекцию. Это было в марте 2020 года. Прошел ровно год. И сейчас так символично - мы снова рядом и готовы к производству первой российской вакцины в Европе.