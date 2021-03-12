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Расплата за горячий душ: житель Петербурга рассказал о 10 пережитых смертях за ночь

Тамара Астапенкова
08:39 12.03.2021
По словам врачей,  случай Антона Димова является очень редким.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Житель Санкт-Петербурга Антон Димов, переживший за одну ночь десять клинический смертей, рассказал, что привело его в такое состояние.

«Помылся  горячим душем,  с этого все и началось. Одышка. У меня посинели губы, побелели ноги, все похолодело. Я позвонил матери. Она приехала, вызвала скорую», - рассказал Антон.

Молодому человеку 30 лет. У него врожденная генетическая тромбофлебия - заболевание, при котором появляется предрасположенность к формированию тромбов. Как он сам предполагает, отрыв тромба и перенос его в легочную артерию, спровоцировал горячий душ.

Антона отвезли в реанимацию больницы Святого Георгия Санкт-Петербурга, где подключили к аппарату ИВЛ. Уровень кислорода в крови пациента упал до 66%, но врачи продолжали бороться за его жизнь. Когда состояние больного удалось стабилизировать, его ввели в искусственную кому, в которой он провел три дня. Сам Антон этого не помнит, и признается, что ему трудно поверить рассказам докторов. По словам врачей,  случай Антона Димова является очень редким.

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