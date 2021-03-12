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Эвакуированы 300 человек: кадры крупного пожара в многоэтажке в Анапе

Иван Линдеманн
08:21 12.03.2021
Для жильцов подготовлены пункты временного размещения.
© Видео: Светлана-Ал Перевышина, "ВКонтакте" © Фото: Светлана-Ал Перевышина, "ВКонтакте"
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В социальных сетях появилось видео пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе. Площадь возгорания, по данным на 06:30 мск, составляет 1500 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило в 04:19. Отмечается, что дом восьмиэтажный. Угроза распространения огня сохраняется.

«Незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит возгорание на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома», - заявили в МЧС.

В настоящее время эвакуированы 300 человек, сообщили в экстренной службе. Для них подготовлены пункты временного размещения.

       

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