В стране и мире Эвакуированы 300 человек: кадры крупного пожара в многоэтажке в Анапе Иван Линдеманн Для жильцов подготовлены пункты временного размещения. © Видео: Светлана-Ал Перевышина, "ВКонтакте" © Фото: Светлана-Ал Перевышина, "ВКонтакте" Читайте нас на: В социальных сетях появилось видео пожара в многоэтажном жилом доме в Анапе. Площадь возгорания, по данным на 06:30 мск, составляет 1500 квадратных метров. Сообщение о ЧП поступило в 04:19. Отмечается, что дом восьмиэтажный. Угроза распространения огня сохраняется. «Незамедлительно к месту пожара были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит возгорание на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома», - заявили в МЧС. В настоящее время эвакуированы 300 человек, сообщили в экстренной службе. Для них подготовлены пункты временного размещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика