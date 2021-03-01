Трампа признали самым популярным политиком среди консерваторов в США

Дональд Трамп стал наиболее популярным политиком среди консервативно настроенных американских избирателей. Соответствующий вывод был сделан по итогам опроса, проведенного газетой Washington Times на ежегодной Конференции консервативных политических действий.

Бывший лидер страны получил симпатии 55% респондентов. На втором месте оказался губернатор Флориды Рон Десантис с 21% голосов, а на третьем - губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм, получившая поддержку в 4%.

Согласно итогам опроса, примерно 7 из 10 участников Конференции хотели бы видеть Трампа в числе кандидатов на должность президента США в 2024 году. Не желали бы его нового выдвижения на выборах лишь 15% респондентов.

Кроме того, одобрили деятельность экс-главы Соединенных Штатов во время нахождения его на посту 97% опрошенных. Более того, 87% выразили решительное одобрение его работы. Об этом пишет Breitbart.