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Итальянская компания раскрыла планы по производству российской вакцины «Спутник V» для других стран

Тамара Астапенкова
09:02 12.03.2021
В Италии до конца 2021 год планируется выпустить около 10 миллионов доз вакцины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вопрос по поставкам в другие страны российской вакцины «Спутник V», произведенной в Италии, будет решаться после запуска производства. Об этом сообщил президент компании Adienne Farma & Biotech Антонио Франческо ди Наро.

По его словам, когда начнется производство вакцины, то совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) будет решен вопрос - поставлять «Спутник V» только для Италии или еще в 80 стран, с которыми сотрудничает компания.

Напомним, что РФПИ и компанией Adienne Pharma&Biotech было подписано соглашение по производству российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Несколько месяцев длились переговоры о производстве вакцины в Италии. Предложение о подписании соглашения было выдвинуто в конце 2020 года и было получено первое разрешение на производство российской вакцины в Европе.

По словам Франческо ди Наро, их компания занимается производством сиропов, инъекций. До конца 2021 год планируется выпустить около 10 миллионов доз вакцины.

На сегодняшний день российская вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная НИЦ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ, уже зарегистрирована в 50 странах мира. Она является одной из самых популярных в мире вакцин по числу одобрений на применение от регуляторов.

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