В стране и мире В Анапе загорелся многоэтажный жилой дом Кирилл Кунецкий Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. © Видео: Светлана-Ал Перевышина, ВКонтакте © Фото: alldabarana1255, VK Читайте нас на: В Анапе на улице Лазурная в многоэтажном жилом доме произошел сильный пожар. По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на мансардном этаже здания. К настоящему времени площадь пожара составляет 1,5 тыс кв. метров, ведется эвакуация жителей. Данных о жертвах или пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлечено 130 человека и 34 единицы техники, для эвакуированных жильцов дома организованы пункты временного размещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика