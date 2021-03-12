В Анапе загорелся многоэтажный жилой дом
Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров.
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В Анапе на улице Лазурная в многоэтажном жилом доме произошел сильный пожар. По данным экстренных служб, огонь вспыхнул на мансардном этаже здания.
К настоящему времени площадь пожара составляет 1,5 тыс кв. метров, ведется эвакуация жителей. Данных о жертвах или пострадавших не поступало.
К ликвидации пожара привлечено 130 человека и 34 единицы техники, для эвакуированных жильцов дома организованы пункты временного размещения.