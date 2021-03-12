В России обращения граждан соберут на одной платформе
До конца 2021 года будет запущена платформа обратной связи (ПОС) для граждан во всех российских регионах. Россияне на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» смогут оставлять обращения к органам власти, участвовать в онлайн-опросах по социально значимым темам и в общественных обсуждениях вопросов местного значения. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации.
По словам Чернышенко, один из приоритетов работы органов власти - это получение оперативной, качественной обратной связи от населения. Функционал платформы обратной связи позволяет решить эту задачу, уточнил вице-премьер.
«Руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений», - сказал Дмитрий Чернышенко.
Он добавил, что важной опцией ПОС является возможность отследить статус обработки обращения и затем оценить качество полученного ответа или решения.
Платформа обратной связи создана по поручению Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика». В 2019 году начался пилот по внедрению ПОС, в котором участвовали Минцифры РФ и девять регионов. На данный момент на платформе создано более 16,5 тысяч личных кабинетов органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и других организаций. За это время поступило более 340 тысяч сообщений от россиян и размещено более 1,5 тысячи опросов граждан.