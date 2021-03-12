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Ураганы на Кубани и паводки в Приморье: на регионы России обрушилась непогода

Иван Линдеманн
07:34 12.03.2021
Самый серьезный удар принял на себя Новороссийск. Там штормовой ветер с порывами до 35 метров в секунду сбивал людей с ног.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Непогода вновь испытывает на прочность сразу несколько регионов России. Кубань приходит в себя после урагана. Самый серьезный удар принял на себя Новороссийск. Там штормовой ветер с порывами до 35 метров в секунду сбивал людей с ног. Чтобы предупредить горожан об опасности, даже включили сирены. Ветер «отполировал» улицы до состояния катка. Сейчас повсюду - гололед.

В Дагестане бедствием для автомобилистов стал снегопад. Из-за него перекрыли движение на участке федеральной трассы «Кавказ» в окрестностях Махачкалы. Похожая картина - в Башкирии и в Челябинской области. Там на всех крупных дорогах образовались огромные пробки.

В Приморье в настоящее время готовятся к паводку. В инженерных подразделениях Восточного военного округа идут специальные учения. Военнослужащие отрабатывают навыки закладки тротиловых шашек, осваивают методику расчета зарядов, пробуют проводить подрывы льда. 

Курс по противопаводковым работам прошли более 1200 человек. Для подрыва ледяных заторов заготовлено более 14 тонн взрывчатки, около 4 тысяч минометных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб.

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