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Опасность не миновала: врач объяснил, почему нельзя пренебрегать антисептиками для рук

Иван Линдеманн
06:55 12.03.2021
Эксперт отметил, что руки остаются одним из самых распространенных путей попадания в организм коронавируса.
Опасность не миновала: врач объяснил, почему нельзя пренебрегать антисептиками для рук
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
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Многие россияне серьезно относятся к соблюдению масочного режима, однако игнорируют использование антисептиков для рук. По словам доктора медицинских наук Бориса Менделевича, гражданам не стоит забыть про этот способ защиты.

Эксперт отметил, что руки остаются одним из самых распространенных путей попадания в организм коронавируса. Человек практически наверняка будет заражен, если на его руки попала инфекция.

«Чаще всего это происходит, когда человек начинает руками дотрагиваться до своих слизистых - это могут быть глаза, рот и нос», - отметил Менделевич в беседе с радио Sputnik.

Врач посоветовал россиянам не забывать использовать антисептики, отдавая предпочтение санитайзерам на основе спирта. Вместе с тем эксперт порекомендовал использовать крема для рук, чтобы предотвратить разрушение кожи.

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