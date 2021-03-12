В Швеции признало превосходство РФ в случае гипотетической масштабной войны

Эксперты из НИИ оборонных исследований Швеции признали, что Российская Федерация будет иметь превосходство над силами Североатлантического альянса. Речь идет о гипотетическом конфликте в непосредственной близости от границ Швеции, сообщается в опубликованном агентстве докладе.

Как заявляет ответственный редактор доклада Кристер Паллин, в случае нехватки времени на подготовку у западных сил РФ будет иметь явное превосходство. Причем подобное превосходство сможет сохраняться очень долго.

Эксперт отметил, что НАТО обладает преимуществом на море и в воздухе, однако силы Альянса географически рассредоточены. Кроме того, различные формирования стран НАТО имеют очень разные военные возможности.

В докладе отмечается, что страны НАТО увеличили военные расходы и нарастили свои силы. Однако эти действия не вызвали серьезных изменений в балансе сил.

Ранее в НАТО оценили российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Как следует из отчета Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса, «Панцирь-С» - идеальное средство борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами.