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Байден рассказал, когда американцы вернутся к нормальной жизни

Тамара Астапенкова
06:26 12.03.2021
Президент США призвал сограждан носить маски и таким образом внести свой вклад в борьбу с коронавирусом.
Байден рассказал, когда американцы вернутся к нормальной жизни
© Фото: Ron Sachs, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент США Джо Байден выступил с телеобращением по случаю годовщины введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии коронавируса. Глава американского государства заявил, что 4 июля в День независимости США сограждане будут отмечать и день независимости от коронавируса. Выступление президента опубликовано на странице Белого дома в Twitter.

По словам Байдена, если каждый американец сделает прививку от коронавируса, то появится хороший шанс собраться всей семьей и с друзьями 4 июля и «устроить пикник или барбекю и отметить День независимости».

Президент США также призвал сограждан носить маски и таким образом внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Он уточнил, что «бой еще далек до окончания». И отметил, что по словам американский ученых, ситуация может ухудшиться из-за распространения новых штаммов COVID-19.

Ранее Джо Байден заявлял, что любой желающий гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса лишь к концу июля. По его словам, к этому времени в стране будет около 600 миллионов доз вакцины.

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