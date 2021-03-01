В ВОЗ назвали единственный путь к глобальному коллективному иммунитету от COVID-19

В настоящее время вакцинация населения является единственным способом достигнуть коллективного иммунитета в глобальных масштабах для защиты от COVID-19. Такое мнение высказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Эксперт объяснила, что к сегодняшнему дню антителами к инфекции обладают лишь 10% всех людей на планете.

Специалист объяснила, что естественным путем коллективная устойчивость, по наблюдению Всемирной организации здравоохранения, не формируется даже при заражении более половины жителей населенного пункта или региона.

«Местами... есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета», - цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ официально подтвердили соответствие разработанной в Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА вакцины от гриппа мировым стандартам качества. Это позволит производить экспорт препарата в международные организации и фонды.