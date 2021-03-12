Побочный эффект: девять стран ЕС отказались от вакцины AstraZeneca

Уже девять европейских государств приостановили использование вакцины AstraZeneca от новой коронавирусной инфекции. Поводом стали сообщения о том, что у привившихся развивается тромбоз. На данный момент известно о 22-х таких случаях.

Одна женщина из Австрии - умерла. Европейское агентство по лекарственным препаратам ведет расследование. В самой компании AstraZeneca настаивают на том, что их препарат хорошо переносится пациентами, сообщает телеканал ВВС. В общей сложности, им привились уже три миллиона человек. Самые крупные страны континента, Франция и Германия, от применения данной вакцины пока не отказались.

Вакцину AstraZeneca от COVID-19 производят два разных завода в Индии и Южной Корее. При проверке препарата на разных заводах было выдано несколько разрешений. Ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину AstraZeneca от COVID-19 для использования при чрезвычайных ситуациях.