Возраст не помеха: как 83-летняя россиянка стала моделью в журнале Vogue

Своим гардеробом 83-летней жительнице Челябинска Лидии Тучковой хвастаться непривычно, как и говорить о внезапно нагрянувшей славе. Идеальная прическа пенсионерки на снимке и в жизни ничем не отличается. Сейчас она с легкостью накручивает кудри, хотя еще осенью боролась с коронавирусом, поразившим более 60% ее легких.

Семейная фотосъемка стала лучшей терапией. Лидия Константиновна признается, что по началу стеснялась камеры, мол, старость не красит. Но кадры получились настолько естественными, что фотограф на удачу отправила снимок в редакцию итальянского журнала Vogue. Теперь миллионы людей любуются красотой пожилой женщины.

Возраст глянцу точно не помеха, а скорее новый тренд. Все чаще дома моды, известные дизайнеры раскрывают красоту взрослых людей. Для одних это хобби, для других - серьезный бизнес.

Дафна Селф помнит бомбежки Второй мировой и коронацию Ее Величества. Моделью стала случайно, в 70 лет. Также попав на обложку Vogue. Сейчас ей 92, за съемочный день зарабатывает от 2000 долларов. И таких примеров уже немало.

«Я считаю, что возраст модели в современном укладе жизни сильно стер все те рамки, которые были раньше. Что до 25 ты модель, а после - ты уходишь в тираж, сейчас в тираж невозможно уйти, потому что рамки сильно изменились, можно быть моделью и в юности, в детстве, и на пенсии», - уверена модель Октябрина Максимова.

Слово модель из модных журналов и вовсе стирается. Теперь на обложках - человек и его история. Все чаще коммерческие съемки выстреливают куда меньше, чем чье-то случайно сделанное селфи.

«Стала пропаганда ценностей. Стало важно, что красота не имеет границ, и должна нести бэкграунд - мудрость, осознанность, ухоженность. И потребитель, который является основным критерием движения рынка, он со временем стал хотеть видеть именно возрастную красоту, как вектор к чему стремиться», - высказала свою точку зрения модный обозреватель Ася Рязанкина.

Вкусы меняются и у российских глянцевых фотографов. Перед их объективами появляются те, кому эмоции изображать не нужно - ветераны и герои войны. Их снимки украсят галереи и улицы страны. Участником одной из таких фотосессий стал Владимир Эккельман.

Видеть себя на фронтовых фотографиях ему привычнее. На войну ушли вшестером - с братьями. Вернулись только трое. До 1944 года прослужил радистом, а позже была переброска на Дальний Восток и одна битва за другой. Приказы и четкое выполнение команд для него естественны и сейчас, в мирное время.

«Пальто, плащ, примерили на меня, усадили и разные позы. Я подчинялся ее командам, какую позу принять, как голову наклонить, куда смотреть», - с улыбкой рассказывает ветеран ВОВ Владимир Эккельман о прошедшем съемочном дне.

При этом о модельном будущем он даже и не думает, его страсть - лыжи, на которых прошел больше 10 тысяч километров и останавливаться не собирается.