Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков

Российские военные в провинции Идлиб захватили и уничтожили пещеру, которую боевики оборудовали для использования в качестве полевого госпиталя. Ее построили в 2015 году и боевики пользовались подземным госпиталем вплоть до позапрошлого года. Толстые, в несколько десятков метров потолки из горной породы надежно защищали от артиллерии и ударов авиации.

Захватить укрепленное медучреждение удалось только после большого наступления сирийской армии при поддержке российских ВКС. Большую часть медицинской техники и лекарств - все иностранного производства - при отступлении террористы забрали с собой. А вот чтобы подземной цитаделью больше никогда не смогли воспользоваться, бандформирования решили ее уничтожить.

«Здесь мы столкнулись с профессионально выполненной работой с использованием средств механизации и этот госпиталь создан вручную», - отметил представитель инженерных войск Роман Бессмертный.

Изнутри пещера напоминала обычную поликлинику - трехметровые потолки, стены отделаны штукатуркой, пол выстлан керамической плиткой, а ширина коридора позволяет разъехаться двум операционным тележкам. И только необработанные помещения дают понять, что госпиталь находиться под землей, в пещере.

Внутри была оборудована отдельная палата для командного состава, рядом медицинский пост, стеллаж, на котором хранились документы и лекарства, выполнен из мрамора. Оснащение госпиталя позволяло выполнять как тяжелые операции, так и легкие. И размещать до ста человек личного состава.

Почти в каждой складке местности Идлиба за время войны боевики соорудили десятки пещер. Эта была одна из самых больших пещер в распоряжении боевиков - неудивительно, что именно ее решили переоборудовать в госпиталь.