Пожар охватил 2,4 тысячи «квадратов» на территории завода в Одинцово: видео

В Московской области в городе Одинцово случился пожар на складе Внуковского завода огнеупорных изделий. К настоящему моменту огонь распространился на площади в 2,4 тысячи квадратных метров.

Инцидент произошел по адресу Союзная улица, 7 в ночь на 1 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.