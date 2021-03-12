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Юрист назвала способы предугадать скорое банкротство банка

Роман Захаров
04:46 12.03.2021
К числу таких признаков специалист Екатерина Штыкова отнесла отказ кредитной организации открыть счет и обещание высокой доходности.
Юрист назвала способы предугадать скорое банкротство банка
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Старший юрист одного из юридических бюро Екатерина Штыкова рассказала, каким образом можно предугадать скорое банкротство банка. Так, по ее словам, главным признаком того, что кредитная организация испытывает серьезные проблемы, является отказ ее сотрудников открыть счет для физлица или принять деньги на вклад.

«В тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц», - объяснила эксперт в беседе с агентством «Прайм».

При этом, по словам юриста, как правило сотрудники банка прямо об этом не говорят, а объясняют отказы другими причинами, например, техническими сбоями. В то же время, согласно действующему законодательству, информация о банках, в отношении которых введены такие ограничения, публикуется и находятся в открытом доступе на сайте Банка России.

«Еще одним признаком может стать обратная ситуация - излишне агрессивная политика банка по привлечению денежных средств клиентов на вклады», - добавила Штыкова.

Специалист пояснила, что если банк обещает доходность намного выше средней по рынку, это означает, что ему очень нужны деньги. Поэтому, утверждает Екатерина Штыкова, можно предположить, что кредитная организация испытывает серьезные финансовые проблемы.

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