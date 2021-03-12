Попова: переболевшие COVID-19 россияне не могут заразиться британским штаммом

Люди, перенесшие распространенные в РФ варианты COVID-19, уже не заразятся британским штаммом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации», - приводит ТАСС ее слова.

Попова при этом добавила, что лица, которые сделали прививку «и одной, и второй российскими вакцинами», также не должны заболеть британским штаммом инфекции.

«Потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам», - объяснила глава ведомства.

Анна Попова также сообщила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, у которых в организме имеются антитела. К одним ученые добавляют циркулирующие на территории нашей страны штаммы, а к другим - британский. Таким образом они изучают, нейтрализуют ли антитела, находящиеся в сыворотке, вирусы.