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Попова: переболевшие COVID-19 россияне не могут заразиться британским штаммом

Роман Захаров
04:10 12.03.2021
По словам главы Роспотребнадзора, заражение британским вариантом инфекции не грозит и людям, привитым российскими вакцинами.
Попова: переболевшие COVID-19 россияне не могут заразиться британским штаммом
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Люди, перенесшие распространенные в РФ варианты COVID-19, уже не заразятся британским штаммом. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации», - приводит ТАСС ее слова.

Попова при этом добавила, что лица, которые сделали прививку «и одной, и второй российскими вакцинами», также не должны заболеть британским штаммом инфекции.

«Потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам», - объяснила глава ведомства.

Анна Попова также сообщила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, у которых в организме имеются антитела. К одним ученые добавляют циркулирующие на территории нашей страны штаммы, а к другим - британский. Таким образом они изучают, нейтрализуют ли антитела, находящиеся в сыворотке, вирусы

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