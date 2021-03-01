Германия обсудит с США отмену санкций против «Северного потока-2»

Правительство Германии намерено обсудить с США вопрос об отмене санкций против строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, опубликованном на сайте бундестага.

В документе подчеркивается, что переговоры касательно санкций пройдут после того, как сенат США утвердит на должности всех «компетентных лиц» и они официально приступят к работе.

Отмечается, что власти Германии отвергают американские санкции в отношении трубопровода и считают их «вмешательством в европейский суверенитет». При этом в ФРГ не исключили ситуации, при которой США могут ввести ограничения в отношении немецкого фонда в поддержку «Северного потока-2».