Ученые рассказали о способности бактерий защищать от COVID-19

Состав микробиоты верхних дыхательных путей сильно отличается у больных COVID-19 с разной вирусной нагрузкой. К такому выводу пришли специалисты из отделения аллергии, иммунологии и легочной медицины медицинского центра Университета Вандербильта в Теннесси (США) после проведенного исследования.

Ученые выяснили, что присутствие большого количества одних бактерий приводило к более сильному вирусному поражению, в то время как другие микроорганизмы, напротив, защищали пациентов.

«В составе нашей микробиоты есть разные микроорганизмы: одни из них условно полезные. Все они создают определенный химический состав на поверхности дыхательных путей, коже и в кишечнике, который регулирует кислотность. Это позволяет организму быть более резистентным, потому что большая часть вредоносных патогенов не любит эту кислотность» , - объяснила в беседе с «Известиями» директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

Проделанная американскими учеными работа также показала, что у здоровых людей и пациентов с низкой инфекционностью были распространены коренобактерии (Corynebacterium unclassified - непатогенные для человека палочкообразные микроорганизмы), гемолитический стафилококк (Staphylococcus haemolyticus - условно-патогенный микроорганизм, живущий в теле здорового человека, который может при определенных условиях провоцировать инфекционно-воспалительные и гнойно-деструктивные процессы) и превотелла (Prevotella spp. - входит в состав нормальной микрофлоры ротовой полости, верхнего респираторного тракта, влагалища и ряда других человеческих органов).

Эксперты считают, что на основе данных, которые были получены специалистами из США, можно создать методики профилактики вирусных инфекций, включая коронавирусную инфекцию.

Ранее ученые назвали продукты питания, употребление которых поможет снизить риск заражения COVID-19. К ним, в частности, отнесли шоколад, виноград, кефир и тунец.