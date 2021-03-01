Роскомнадзор подготовит протоколы в адрес Twitter за запрещенный контент

Роскомнадзор планирует составить протоколы в адрес социальной сети Twitter за неудаление контента, содержащего запрещенную в России информацию. С 2017 года количество подобного материала дошло до 2862 постов.

После судебного разбирательства, как указали в ведомстве, будет определена сумма штрафов, которые должен будет выплатить Twitter. В Роскомнадзоре добавили, что владельцы соцсети уведомлены о намерениях российской организации. Об этом пишет РИА Новости.

В соответствии с законодательством РФ, штраф может составить от 400 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае контента, содержащего детскую порнографию, призывы к экстремизму и информацию об изготовлении и использовании наркотиков максимальная сумма штрафа вырастает до восьми миллионов. При повторном нарушении выплата увеличится на 10%.