Боевики совершили 29 обстрелов на территории Идлибской зоны деэскалации

За прошедшие сутки сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. Об этом сообщил заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов.

В провинции Латакия было совершено 13 обстрелов, в провинции Идлиб - 11. В провинциях Алеппо и Хама зафиксировано 2 и 3 обстрела соответственно. С территорий незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции обстрелов зафиксировано не было.

Подразделениями российской военной полиции продолжено сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населенными пунктами Айн-Иса провинции Ракка и Телль-Тамер провинции Хасеке. За прошедшие сутки осуществлено сопровождение 239 автомобилей и 468 человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ