Несмотря на политическую зависимость Берлина от Вашингтона, правительство ФРГ делает все возможное для того, чтобы проект газопровода «Северный поток-2» был успешно завершен. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил спикер по внешнеэкономическим вопросам фракции «Альтернатива для Германии» Хансйорг Мюллер, ставший гостем Наталии Метлиной.

«Наше правительство в геополитике - первое правительство, которое аплодирует Вашингтону до того, как власти США что-то сказали. С другой стороны, за этими кулисами, ниже радара, немецкое правительство делает все, чтобы "Северный поток-2" был достроен», - сказал Мюллер.

Эта теневая политическая игра резко контрастирует с публичными высказываниями европейских политиков, подчеркнул представитель «Альтернативы для Германии». Ранее председатель крупнейшей фракции Европарламента «Европейской народной партии» Манфред Вебер, например, предложил Евросоюзу использовать «Северный поток-2» в качестве инструмента против России.

Тем временем, в самом Вашингтоне, на решения которого ориентированы в Брюсселе, уже не питают иллюзий в отношении завершения проекта. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод построен на 95 процентов. На этом фоне, санкции против участников строительства, судов и компаний, занятых в прокладке труб, выглядят неубедительно. Именно поэтому Госдеп подвергся резкой критике со стороны конгрессменов за недостаточные, с их точки зрения, усилия по противодействию проекту.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Газ будет поставляться из России в Германию по дну Балтийского моря. Власти США, которые рассчитывают поставлять на рынок ЕС собственный сжиженный газ, выступают против реализации проекта.