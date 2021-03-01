Французский политолог рассказал о судьбе Саркози после вынесения приговора

Французский политоголог Эммануэль Леруа в комменатрии «Звезде» выразил мнение, что приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози не помешает ему вступить в новую президентскую гонку.

Он акцентировал, что данное решение - приговор первой инстанции и у него есть возможность подать аппеляцию в Верховный суд страны, а затем и в Европейский суд по правам человека. Весь этот процесс может продолжаться на протяжении нескольких лет.

«Если он будет оправдан высшими судебными инстанциями, ничто не помешает мсье Саркози вступить в новую президентскую гонку», - сказал Леруа.

Политолог отметил, что коррупция будет в мире неистребима пока деньги будут оставаться главной ценностью и Франция не является исключением.

«Мсье Саркози - второй экс-президент Франции, которому вынесли приговор по уголовному преступлению. Первым стал Ширак за дела в парижской мэрии. Понятно, что коррупция - это средство, с помощью которого система поддерживает своих партнеров, и в нашей стране это явление широко распространено, к сожалению», - подытожил Леруа.

Николя Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы 1 марта - два года условно и год, возможно, под домашним арестом. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием в деле о прослушках, возбужденном в 2014 году в результате прослушивания его телефонных разговоров с адвокатом и прокуратурой.