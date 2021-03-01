Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Французский политолог рассказал о судьбе Саркози после вынесения приговора

Светлана Головина
22:55 01.03.2021
По словам Эммануэля Леруа, экс-президент Франции может подать аппеляцию в Верховный суд страны, а затем и в Европейский суд по правам человека, которые могут его оправдать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sadak Souici Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Французский политоголог Эммануэль Леруа в комменатрии «Звезде» выразил мнение, что приговор бывшему президенту Франции Николя Саркози не помешает ему вступить в новую президентскую гонку.

Он акцентировал, что данное решение - приговор первой инстанции и у него есть возможность подать аппеляцию в Верховный суд страны, а затем и в Европейский суд по правам человека. Весь этот процесс может продолжаться на протяжении нескольких лет.

«Если он будет оправдан высшими судебными инстанциями, ничто не помешает мсье Саркози вступить в новую президентскую гонку», - сказал Леруа.

Политолог отметил, что коррупция будет в мире неистребима пока деньги будут оставаться главной ценностью и Франция не является исключением.

«Мсье Саркози - второй экс-президент Франции, которому вынесли приговор по уголовному преступлению. Первым стал Ширак за дела в парижской мэрии. Понятно, что коррупция - это средство, с помощью которого система поддерживает своих партнеров, и в нашей стране это явление широко распространено, к сожалению», - подытожил Леруа.

Николя Саркози был приговорен к трем годам лишения свободы 1 марта - два года условно и год, возможно, под домашним арестом. Его признали виновным в коррупции и торговле влиянием в деле о прослушках, возбужденном в 2014 году в результате прослушивания его телефонных разговоров с адвокатом и прокуратурой.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:46 В стране и мире
Зеленского сравнили с «голым королем»
20:50 В стране и мире
В Словакии зарегистрировали российскую вакцину «Спутник V»
19:35 В стране и мире
Видео
Полиция встала между сторонниками Пашиняна и оппозицией в Ереване
18:28 Спорт
Российский сноубордист Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на ЧМ
17:38 В стране и мире
Супруга Саркози отреагировала на приговор своему мужу
Популярное
Популярное
Видео
Российские военные в Сирии уничтожили гигантскую пещеру-госпиталь боевиков
Видео
Борьба за права или инструмент политического давления: почему Байден разрешил трансгендерам служить в армии США
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду «Ворониных»
Видео
Все против всех: чемпионат по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.