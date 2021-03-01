В стране и мире Арестованы трое напавших на музыканта «Машины времени» Кира Карон Инцидент произошел вечером в четверг. © Фото: artistditkovski Instagram Читайте нас на: Трое человек арестованы по делу об избиении музыканта группы «Машины времени» Александра Дитковского. Об этом сообщила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. «По ходатайству дознавателя судом в отношении троих молодых людей, задержанных по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала она. Нападение произошло в центре Москвы в четверг, 25 февраля. Неизвестные окружили автомобиль Дитковского и начали требовать деньги, а после отказа напали на него. У музыканта перелом лицевой кости со смещением, ему предстоит операция. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика