Песков: Путин может принять очное участие в ПМЭФ-2021

Президент России Владимир Путин может очно поучаствовать в некоторых мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проведение которого запланировано на июнь. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Частично это будет очный формат, частично - онлайн», - приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь Путина при этом добавил, что итоговое решение о формате участия российского лидера в мероприятии будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет, как ожидается, в период со 2 по 5 июня.