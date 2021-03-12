В ЦБ оценили вероятность эмиссии банкнот в 10 тысяч и в 50 рублей

В ближайшее время в России не появятся банкноты номиналом в 10 тысяч, а также купюры или монеты в 50 рублей. Банк России не рассматривает подобные варианты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами. При этом для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную выгоду», - сказала глава ЦБ в интервью «Известиям».

Последнее обновление банкнот в России произошло в 2017 году, когда в оборот были выпущены купюры номиналом в две тысячи и 200 рублей. Их украсили достопримечательности Дальнего Востока и Крыма. Ранее в ЦБ сообщили, что сумма банкнот и монет, находящихся в обороте в России, за минувший год увеличилась более чем на 26 процентов, установив рекорд десятилетия.