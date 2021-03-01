Зеленского сравнили с «голым королем»

Президента Украины Владимира Зеленского украинская телеведущая Оксана Марченко сравнила с «голым королем», который испугался правды. Такое высказывание супруги депутата Виктора Медведчука связано с закрытием украинских телеканалов.

«Я хотела бы поддержать всех журналистов, которые работали и продолжают работать на оппозиционных каналах. Вы – те дети, которые целому миру рассказали о том, что король голый. Он все это время прятался за той невидимой, несуществующей мантией народной поддержки, которой на самом деле нет. И он испугался правды, которую вы говорили и решил просто заткнуть вам рты», - сказала Марченко в эфире телеканала «Первый независимый» на YouTube.

Она также отметила, что закрытие оппозиционных каналов и санкции в отношении граждан Украины - это ужасно.

Ранее Владимир Зеленский ввел в действие указ о санкциях против 19 компаний и 8 физлиц, среди которых глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Зеленский также распорядился запретить выход в эфир трех украинских телеканалов второго февраля. На данный момент они транслируют только в Интернете. Срок наложенных санкций составляет пять лет. По мнению представителей запрещенных телеканалов, речь идет о политической расправе над неугодными СМИ.