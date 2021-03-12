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Заместитель председателя правительства Ставрополья задержан по подозрению во взяточничестве

Ян Брацкий
23:48 12.03.2021
По версии следствия, Александр Золотарев с сообщником получили от представителя строительной компании более 60 миллионов рублей за покровительство при реализации госконтрактов.
Заместитель председателя правительства Ставрополья задержан по подозрению во взяточничестве
© Фото: ФСБ РФ
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Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве. Сегодня чиновник был задержан правоохранителями в аэропорту при попытке скрыться, сообщает СУ СК России по региону. Следователи полагают, что Золотарев мог получить более 60 миллионов рублей от одного их предпринимателей.

«По данным следствия, в декабре 2017 году Золотарев, вступив в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким, получил взятку в размере 2,5 миллиона рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе», - говорится в сообщении СУ СК на официальном сайте ведомства.

Спустя год, Золотарев и Когарлыцкий получили от представителя того же юридического лица еще 15,5 миллионов рублей за покровительство в дальнейшей работе по возведению лечебно-диагностического корпуса в Ставрополе. В 2019 году чиновники потребовали от того же предпринимателя еще более 45 миллионов рублей.

В ближайшее время суд определит меру пресечения для задержанного Золотарева. Следствие будет настаивать на его заключении под стражу. Задержанные уже допрошены, расследование продолжается.

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