В МИД РФ согласились с ООН по ситуации с ухудшением прав человека на Украине

Москва с сожалением разделяет выводы специалистов о серьезном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии COVID-19. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что в соседнем государстве участились случаи дискриминации и неравенства.

Дипломат добавила, что в российском внешнеполитическом ведомстве ознакомились с содержанием 31-го доклада Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ).

«Обеспокоены содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний со стороны представителей правоохранительных органов и силовых структур», - сказано в комментарии Захаровой, текст которого размещен на сайте Министерства иностранных дел России.

Представитель ведомства подчеркнула, что эксперты продолжают фиксировать случаи нападений и угроз радикалов на представителей СМИ, правозащитников, гражданских и политических активистов, включая тех, кто настроен критически к националистическим инициативам и действиям украинского руководства.

Мария Захарова также обратила внимание на «печальную статистику», которую привели авторы доклада: несмотря на достигнутые летом прошлого года договоренности о прекращении стрельбы, на юго-востоке страны продолжают погибать и получать ранения люди. Кроме того, наносятся удары по гражданским объектам, и в первую очередь это касается объектов водоснабжения.

По мнению дипломата, эксперты «справедливо бьют тревогу» и в отношении непрекращающегося ущемления прав национальных меньшинств на Украине. В связи с этим, отметила представитель МИД, Москва приветствует приведенную в документе рекомендацию украинским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

«Хотелось бы надеяться, что украинские власти рано или поздно прислушаются к во многом обоснованной критике в свой адрес со стороны НМПЧУ и начнут, наконец, предпринимать реальные шаги в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека в стране», - особо подчеркнула Мария Захарова.

В четверг, 11 марта, стало известно, что миссия ООН по правам человека продолжила фиксировать случаи проявления на Украине вражды к представителям других национальностей, в том числе и к русскоговорящим жителям. Руководитель миссии Матильда Богнер, в частности, заявила, что ООН, помимо прочего, была зафиксирована новая волна жесткой неприязни к тем, кто критикует принятый украинским руководством закон о государственном языке.