Орбиту МКС скорректировали в рамках подготовки к запуску «Союза»

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-14» перед прибытием нового экипажа в апреле текущего года. В подмосковном Центре управления полетами сообщили, что коррекция прошла в штатном режиме.

Предыдущую коррекцию орбиты МКС выполнили 21 января с помощью двигателей «Прогресс МС-14». Тогда среднюю высоту орбиты станции увеличили на 1,25 километра.

Отмечается, что запуск «Союза МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.

Ранее сообщалось, что двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» российского сегмента МКС, планируется запустить в 22.09 мск. Работать они будут в течение 144 секунд, после чего средняя высота орбиты станции увеличится на 450 метров.