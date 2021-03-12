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Ученые выяснили, как нейтрализовать вред от жирной пищи

Анна Касаткина
23:00 12.03.2021
Исследователи получили обнадеживающие результаты, проведя эксперименты на мышах.
Ученые выяснили, как нейтрализовать вред от жирной пищи
© Фото: Bruno Germany, Pixabay
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Шведские ученые нашли способ устранить нарушения обмена веществ, вызванные диетой с высоким содержанием жиров. В этом поможет снижение уровня белка аполипопротеина C3 (апо С-3), выяснили они.

Ученые провели ряд экспериментов на мышах, которые показали, что снизив уровень апо С-3 можно снизить или даже полностью устранить вредные эффекты от употребления богатой жирами пищи. Подопытных мышей кормили жирной пищей с восьминедельного возраста. Животных разделили на две группы: первая получила препарат для снижения уровней апо C-3 с десятой недели высокожировой диеты, а во вторая - с самого начала.

Через 10 недель все мыши в первой группе страдали ожирением, инсулинорезистентностью и стеатозом печени, но после лечения произошла нормализация метаболизма глюкозы, веса и морфологии печени, рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры молекулярной медицины и хирургии Каролинского института Исмаэль Вальядолид-Асебеса. Во второй группе ученые не нашли никаких нарушений обмена веществ, животные имели тот же состав тела и метаболизм, что и мыши с нормальным рационом в контрольной группе.

Таким образом, отмечает руководитель исследования, профессор кафедры молекулярной медицины и хирургии Лиза Хунтти-Берггрен, удалось не только доказать, что снижение уровня апо C-3 при употреблении жирной пищи не только защищает от метаболических нарушений, но и обращает их вспять, сообщает РИА Новости.

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