РФ и Бразилия договорились о поставках вакцины «Спутник V»
В феврале бразильское правительство заявило, что намерено закупить 10 миллионов доз вакцины.
© Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress
Минздрав Бразилии подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) контракт на покупку вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил портал G1.
«Чтобы мы имели возможность использовать «Спутник V», нам нужно, чтобы (партнер РФПИ в Бразилии, фармацевтическая компания) Uniao Quimica и Anvisa как можно скорее решили вопрос о разрешении на ее временное ограниченное использование в условиях ЧС», - приводит портал слова первого замглавы бразильского Минздрава Элсиу Франку.
В феврале стало известно о том, что правительство Бразилии намерено закупить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.