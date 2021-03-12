В стране и мире РФ и Бразилия договорились о поставках вакцины «Спутник V» Виктория Ивашечкина В феврале бразильское правительство заявило, что намерено закупить 10 миллионов доз вакцины. © Фото: Christian Thiele, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Минздрав Бразилии подписал с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) контракт на покупку вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщил портал G1. «Чтобы мы имели возможность использовать «Спутник V», нам нужно, чтобы (партнер РФПИ в Бразилии, фармацевтическая компания) Uniao Quimica и Anvisa как можно скорее решили вопрос о разрешении на ее временное ограниченное использование в условиях ЧС», - приводит портал слова первого замглавы бразильского Минздрава Элсиу Франку. В феврале стало известно о том, что правительство Бразилии намерено закупить 10 миллионов доз вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика