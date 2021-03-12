Всевидящее око: почему система видеонаблюдения в «умном» доме может стать опасной

Сюжет, в котором неизвестные подключаются к камерам видеонаблюдения и видят то, что для них не предназначено, - стар как само видеонаблюдение. Газета «Коммерсант» выяснила, что в России более шести тысяч камер, причем на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях, устроены таким образом, что подключиться к ним может любой желающий.

У киберохотника Артема Игребаева камера на ноутбуке заклеена жевательной резинкой. Однако сделать общедоступной любую другую частную видеосистему он может запросто. Всего пару кликов и Артем видит, что происходит в ближайшем кабинете стоматолога или в храме через дорогу. При этом никто в этих заведениях не догадывается, что их собственная система безопасности уже несколько минут работает против своих же хозяев.

С видеонаблюдением дом стал умным, но крепостью быть перестал. Взлом систем видеонаблюдения стал настоящей головной болью для специалистов по кибербезопасности. Только в России порядка шести с половиной тысяч камер слежения оказались под угрозой. Те камеры, которые находятся повсеместно, в банках и офисах, на заправках и в системах умных домов, на электростанциях, вокзалах и в метро. Оказывается, как только объектив начинает передавать изображение в Сеть, за картинкой тут же начинается охота.

«Камера - это практически тот же самый компьютер. Мы уже стали свидетелями большого количества различных сайтов, на которых публикуется доступ к ничего не подозревающим людям в их дома и квартиры», - говорит генеральный директор сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Андрей Юдников.

Получить доступ к случайной камере достаточно просто. Все что нужно - выход в интернет.

«Любые умные устройства, где есть процессор, те, в которые встроен чип, микропроцессор, так или иначе уязвимы. Сейчас, с развитием технологий, невозможно сделать какой-то коммерчески успешный продукт, который был бы суперзащищенным», - объясняет эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

Россия находится на третьем месте по числу установленных камер. Только в одном московском метро за шесть месяцев система распознавания лиц помогла найти 100 человек, пропавших без вести, в том числе 26 детей. В этом году в столице планируют потратить 70 миллиардов рублей на видеонаблюдение. Но чем больше развивается система безопасности, тем изощреннее становятся киберохотники. Благодаря умным системам, они уже способны заглянуть в кошелек, холодильник и чуть ли не под кровать, и, естественно, распорядиться этой информацией по своему усмотрению.

«Учитывая, что камеры сейчас располагаются повсеместно, прикрутим к этой всей системе систему телефонных номеров, идентификацию по лицам и мы получим прекрасный инструмент для отслеживания перемещений, людей, автотранспорта, отождествления лиц», - предупреждает основатель компании по расследованию киберпреступлений Игорь Бедеров.

Каждый раз оказываясь в объективе камеры наблюдения, никто не задумывается о последствиях. Слежка же тем временем ведется в медицинских кабинетах и косметических салонах, спортзалах, бассейнах и даже спальнях - везде, где мы сами разрешили искусственному интеллекту присматривать за собой.

Прошивку в этом устройстве, камере, надо обновлять. Если пользователь не обновляет эту прошивку, то могут быть уязвимости, которые производитель закрывает потом новыми обновлениями», - отмечает специалист в области кибербезопасности Илья Шаленков.

Проблемы безопасности сегодня стоят как никогда остро. И обыватель должен понимать, что орудия защиты - тот же пистолет: при неумелом обращении можно и самому пострадать.