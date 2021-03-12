В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова рассказала, что ситуация с распространением COVID-19 в северной столице находится на плато с января этого года.

«Да, мы стоим на плато на протяжении 2,5 месяцев с лишним. Начиная с января, когда у нас снижение уровня заболеваемости пошло», - подчеркнула Наталия Башкетова во время эфира телеканала «Санкт-Петербург».

Она подчеркнула, что те ограничительные меры, которые были ранее введены на период распространения коронавируса, повлияли и снижение циркуляций других вирусов.

Она также сообщила, что около 7% жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусной инфекцией. Еще меньше провакцинировано на данный момент.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге было выявлено 378 705 случаев заражения COVID-19. По словам специалиста, этого не достаточно для формирования коллективного иммунитета. По мнению Башкетовой, для формирования иммунной прослойки нужно вакцинироваться.