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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Виктория Ивашечкина
22:00 12.03.2021
По мнению специалиста, те ограничительные меры, которые были ранее введены, повлияли и снижение циркуляций других вирусов.
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Санкт-Петербурге
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова рассказала, что ситуация с распространением COVID-19 в северной столице находится на плато с января этого года.

«Да, мы стоим на плато на протяжении 2,5 месяцев с лишним. Начиная с января, когда у нас снижение уровня заболеваемости пошло», - подчеркнула Наталия Башкетова во время эфира телеканала «Санкт-Петербург».

Она подчеркнула, что те ограничительные меры, которые были ранее введены на период распространения коронавируса, повлияли и снижение циркуляций других вирусов.

Она также сообщила, что около 7% жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусной инфекцией. Еще меньше провакцинировано на данный момент.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге было выявлено 378 705 случаев заражения COVID-19. По словам специалиста, этого не достаточно для формирования коллективного иммунитета. По мнению Башкетовой, для формирования иммунной прослойки нужно вакцинироваться.

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