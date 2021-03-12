Неожиданно стал обвиняемым: в Бурятии инспектор заповедника задержал браконьеров и попал под суд

Непуганые дикие звери Байкальского заповедника - это легкая добыча для браконьеров. На сотни километров вокруг их единственными защитниками остаются всего несколько охотинспекторов.

Морозную октябрьскую ночь госинспектор в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях Сергей Красиков помнит в мельчайших деталях. Тогда он заметил подозрительную машину в кустах у оврага, а также то, как неизвестные в ней отказались выполнять его требования и попытались скрыться. В итоге их пришлось обезвреживать чуть ли не голыми руками.

«Я предупредил, что буду стрелять. Сделал один выстрел в сторону и в землю предупредительный. Они замешкались. Я успел подскочить и схватить рукой за ствол оружия и резко дернул на себя», - подчеркнул Красиков.

По его словам, в машине задержанных инспекторы обнаружили туши двух убитых косуль. Казалось бы, дело ясное. Незаконная охота. Пойманы с поличным. Но вместе с одним уголовным делом против браконьеров спустя несколько месяцев СК возбуждает встречное - о превышении должностных полномочий - против инспектора Красикова. Из пострадавшего - в результате наезда браконьерского УАЗика у Сергея зафиксировали перелом руки и сотрясение мозга - неожиданно он стал обвиняемым.

Кадры досмотра браконьеров - это единственное видеосвидетельство событий той ночи. Регистраторы, по словам инспекторов, у них не работали из-за сильного мороза.

Адвокаты обвиняемых в браконьерстве охотников на контакт с журналистами идут неохотно. Вместо внятной позиции по этому резонансному делу предлагают поискать скелеты в шкафу у своих оппонентов.

Эта история сразу вышла на федеральный уровень. Дело уже на контроле главы СК. Полномочный представитель президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев потребовал от Министерства природы разобраться в ситуации.

Пока точка в этом деле не поставлена, инспектор Сергей Красиков ежедневно патрулирует территорию заказника и рассчитывает на объективное расследование. Его поручили отделу по особо важным делам.