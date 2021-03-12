МИД РФ осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Юрием Мелем

Россия возмущена беззаконием литовской судебной системы в отношении офицера запаса, калининградца Юрия Меля, и не оставит эту ситуацию без последствий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, Мель должен быть немедленно освобожден, так как уже провел в заключении в Литве весь назначенный срок - он истекает в пятницу, 12 марта. Однако офицера решили оставить под стражей еще на 20 дней, как объясняется, чтобы он не сбежал из страны, пока рассматривается апелляция генпрокуратуры Литвы. Ведомство добивается ужесточения приговора. По словам адвоката Меля, он уже подал жалобу на это решение.

Захарова назвала происходящее «расправой», «настоящей травлей» и «издевательством».

«Давайте назовем вещи своими именами – просто литовские власти ослеплены жаждой политической мести, а подконтрольные им судьи пренебрегают элементарными общечеловеческими нормами», - заявила она, отметив, что этот комментарий адресуется непосредственно руководству ЕС и многочисленным институтам, контролирующим закон и порядок.

Литовские спецслужбы задержали Меля в марте 2014 года при въезде в страну. Его обвинили в стрельбе из танка по Вильнюсской телебашне в январе 91-го и приговорили к семи годам заключения.