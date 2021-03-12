В Петербурге закрывают знаменитый «мост глупости»

В Санкт-Петербурге закрывают знаменитый путепровод на Софийской улице, который в народе прозвали «мостом глупости». Его планируют отремонтировать после многочисленных столкновений с габаритными автомобилями.

Свое прозвище переправа получила из-за постоянно застревающих под ней автомобилей. В пятницу, 12 марта, в ловушку попали сразу две «Газели». Всего же подобных случаев насчитывается не менее двухсот.

Проезд под путепроводом закрывают на два месяца для «лечения ушибов»: планируется восстановить балки моста. Саму улицу также хотят углубить, чтобы предотвратить дальнейшие застревания. Предполагается, что проем увеличится до четырех с половиной метров. Сейчас его высота равняется двум с половиной метрам, рядом стоит знак «ограничение высоты».