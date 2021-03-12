В Роскосмосе выдвинули версию о сгоревшем в атмосфере над Якутией объекте

Сгоревшим в атмосфере над Якутией космическим объектом мог быть разгонный блок «Фрегат», который выводил спутники разных стран на орбиту в 2009 году. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Сгоревшим в атмосфере объектом может являться разгонный блок "Фрегат"», - сказали в госкорпорации, ссылаясь на данные главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Разгонный блок был запущен в 2009 году в составе ракеты-носителя «Союз-2.1» с группой космических аппаратов разных стран, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Ранее жители Якутии сняли на видео неизвестный космический объект, сгоревший в атмосфере Земли. Некоторые специалисты уверены, что это был мусор, сброшенный накануне с МКС, другие говорят о метеорите.