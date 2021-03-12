Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков вручил боевое знамя Центру горной подготовки и выживания Минобороны РФ «Терскол».

«Воинские знамена всегда были святыми для каждого российского воина. В них воплощены героические страницы легендарной ратной истории России. С ними шли в бой, их берегли и спасали», - подчеркнул Панков, вручая знамя и соответствующую грамоту президента РФ Владимира Путина.

По словам Панкова, под боевыми стягами веками закалялся поистине народный характер российской армии, укреплялась ее нравственная и духовная основа.

Замминистра подчеркнул, что именно в Приэльбрусье в годы Великой Отечественной войны проходили самые значимые и кровопролитные бои на Кавказе.

«Именно здесь покрыли себя неувядаемой славой воины-альпинисты. Сменяются поколения воинов России, но остается их трепетное отношение к знамени как к знаку воинского достоинства и славы», - также отметил замглавы Минобороны.

Николай Панков выразил надежду на то, что личный состав центра будет добросовестно выполнять поставленные задачи и твердо стоять на страже родины.

Центр был создан в 2016 году и предназначен для обучения горной подготовке и выживанию в сложных условиях. На его базе проводятся научные исследования в области деятельности военнослужащих в горной местности.