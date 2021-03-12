В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Гидрометцентре России сообщили, что в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По словам синоптиков, предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 14 марта до 12:00.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Это связано с интенсивностью ветра, порывы которого достигают от 15 до 17 м/с. На улицах столицы также наблюдается гололед.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в марте на территории России будет наблюдаться частая смена теплых и холодных эпизодов, объемы выпадения осадков также будут нестабильными.