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Массовые ДТП и тонны снега: как регионы России борются с непогодой

Виктория Ивашечкина
Карина Харитонова
19:39 12.03.2021
Пока южные регионы уносит ветром и заметает, в центральных - аномальные холода.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Не проехать в эти дни в Дагестане. Дело в том, что самый южный регион России накрыл снегопад. Из-за него даже перекрыли движение на участке федеральной трассы «Кавказ». Из снежных заторов спасатели вызволяют десятки автомобилей.

Из-за сильного ветра и налипания снега в некоторых районах республики аварии на электросетях. Без света остались более 100 тысяч человек.

В Минводах только закончили расчищать взлетно-посадочную полосу местного аэропорта. Он только возобновил работу после экстренного закрытия из-за непогоды.

Из-за сильной метели власти Башкирии частично закрыли движение транспорта на трассах республики и соседней Оренбургской области. В Челябинске только за одну ночь вывезли почти пять тысяч тонн снега, но осадки не прекращаются.

Приморье в ожидании паводков. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) заготовили 14 с половиной тонн взрывчатых веществ. Инженерные подразделения уже начали проводить подрывы льда.

При этом в Новороссийске устоять на месте не могут ни люди, ни машины. В городе было зафиксировано рекордное число ДТП. За один день столкнулись более сорока машин.

Пока южные регионы уносит ветром и заметает, в центральных - аномальные холода. В Сибири, там, где всегда мороз, оттепель смягчает арктический нрав.

Жителей Сибири и Дальнего Востока синоптики предупредили об аномальном потеплении. В Иркутске сейчас плюс 8. Это почти на 10 градусов выше нормы, снега почти нет.

Погода будто поменялась местами. Календарная весна явно не указ климатической. Синоптики хоть и предсказывали частую смену погоды на всей территории России в марте, но чтобы она была настолько капризной?

По словам синоптиков, стабилизации погоды ждать не стоит, потому что стабильной считается погода срединных месяцев зимнего и летнего периода. А переходные периоды отличаются особой неустойчивостью, которая связана с перестройкой атмосферных давлений с зимнего типа циркуляции на летний.

До лета остается пару месяцев. И каким оно будет, в нынешних условиях прогнозировать не берется, пожалуй, никто. А вот на вопрос, когда потеплеет в столице, синоптики уверенно отвечают, что уже в выходные столбик термометра поднимется выше нуля. И в город придет долгожданная весна.

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